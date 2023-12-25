Іран заявив, що має нові "розумні" далекобійні ракети: що це за зброя

Іранський флот отримав крилаті ракети Talaeiyeh. Вони мають дальність польоту дальністю польоту 1000 км.

Про це пише Reuters посилаючись на слова очільника ВМС Ірану Шахрама Ірані.

За словами Ірані, крилата ракета є "розумною" і може "змінювати цілі в середині місії". Він також додав, що арсенал ВМС поповнився новими гелікоптерами та безпілотниками.

Хоча західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

Міністерство оборони США повідомило в суботу, що безпілотник, запущений із Ірану, вразив танкер-хімовоз під прапором Ліберії в Індійському океані. Цей інцидент свідчить про зростання регіональної напруженості та новий ризик для судноплавних шляхів після нападу ХАМАСу 7 жовтня на Ізраїль і подальші дії Ізраїлю в Газі.

Іран часто виступає донором терористичних режимів та організацій, як на близькому сході, так і Росії.

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