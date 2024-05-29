"Китай стане проблемою і для нас": пропагандисти РФ забили на сполох

Російські пропагандисти почали підозрювати, що Китай насправді не друг їхньої держави.
Російські пропагандисти забили на сполох через Китай. Заявляють, що ця країна може стати проблемою, якщо Росія не буде достатньо сильною у різних сенсах.
Зокрема, про це заявив російський пропагандист Сергій Мардан, повідомив український журналіст Денис Казанський.
Казанський поширив ролик з висловлюваннями Мардана і вказав: пропагандист почав підозрювати, що Китай насправді не друг Росії, і якщо так піде далі, то РФ він просто підпорядкує і поневолить.
"Якщо ми не будемо достатньо сильними в економічному, військовому, політичному, демографічному сенсі, то Китай одного разу стане проблемою і для нас. От мені здається, про це не зараз треба – завжди пам’ятати", – заявив Мардан.
До слова, в середині травня президент РФ Володимир Путін відвідав Китай, де провів "неформальні переговори" з лідером країни Сі Цзіньпіном. Цікаво, що назад очільник Кремля повертався без особливих домовленостей, а західні ЗМІ написали, що Путін летить до Росії з порожніми руками.
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