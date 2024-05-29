"Китай стане проблемою і для нас": пропагандисти РФ забили на сполох

Російські пропагандисти забили на сполох через Китай. Заявляють, що ця країна може стати проблемою, якщо Росія не буде достатньо сильною у різних сенсах.

Зокрема, про це заявив російський пропагандист Сергій Мардан, повідомив український журналіст Денис Казанський.

Казанський поширив ролик з висловлюваннями Мардана і вказав: пропагандист почав підозрювати, що Китай насправді не друг Росії, і якщо так піде далі, то РФ він просто підпорядкує і поневолить.

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"Якщо ми не будемо достатньо сильними в економічному, військовому, політичному, демографічному сенсі, то Китай одного разу стане проблемою і для нас. От мені здається, про це не зараз треба – завжди пам’ятати", – заявив Мардан.

До слова, в середині травня президент РФ Володимир Путін відвідав Китай, де провів "неформальні переговори" з лідером країни Сі Цзіньпіном. Цікаво, що назад очільник Кремля повертався без особливих домовленостей, а західні ЗМІ написали, що Путін летить до Росії з порожніми руками.

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