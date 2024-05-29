"Китай станет проблемой и для нас": пропагандисты РФ забили тревогу

Российские пропагандисты начали подозревать, что Китай на самом деле не друг их государства.

Российские пропагандисты забили тревогу из-за Китая. Заявляют, что эта страна может оказаться проблемой, если Россия не будет достаточно сильной в разных смыслах.

Об этом заявил российский пропагандист Сергей Мардан, сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Казанский распространил ролик с высказываниями Мардана и указал: пропагандист начал подозревать, что Китай на самом деле не друг России, и если так пойдет дальше, то РФ он просто подчинит и поработит.

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"Если мы не будем достаточно сильны в экономическом, военном, политическом, демографическом смысле, то Китай однажды станет проблемой и для нас. Вот мне кажется, об этом не сейчас надо – всегда помнить", – заявил Мардан.

Кстати, в середине мая президент РФ Владимир Путин посетил Китай, где провел "неформальные переговоры" с лидером страны Си Цзиньпином. Интересно, что назад глава Кремля возвращался без особых договоренностей, а западные СМИ написали, что Путин летит в Россию с пустыми руками.

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