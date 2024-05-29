В Україні відкрили новий табір для військовополонених росіян "Центр-3" – відео

Це вже третій в Україні табір для полонених солдат окупаційної армії РФ.

В Україні у травні відкрили новий табір для військовополонених солдатів окупаційної армії Росії "Центр-3" – він вже прийняв перших росіян.

Про це повідомив Telegram-канал проєкту "Хочу жить!".

"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", - йдеться у повідомленні.

Проєкт "Хочу жить!" зауважує, що росіяни, які потрапили в полон ЗСУ, утримуються не в колоніях строго режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО.

"Їх не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають можливість отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям. Загалом цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча Росія і є підписантом Женевських конвенцій", - йдеться у повідомленні.

В Україні, крім "Центр-3", вже працюють табори для полонених росіян "Захід-1" і "Захід-2".

Нагадаємо, у Росії заявили, що обмін військовополоненими між Києвом і Москвою "призупинено вже кілька місяців" поспіль.

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