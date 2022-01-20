Колишній папа Бенедикт XVI фігурує у доповіді про насильство над дітьми

Колишній папа Бенедикт XVI фігурує у доповіді про насильство над дітьми

У звіті йдеться, що Бенедикт знав як мінімум про чотири випадки насильства його підлеглих над дітьми, проте ніяк не відреагував.

Попередній Папа Римський Бенедикт XVI, який очолював Католицьку церкву від 2005 до 2013 року і добровільно подав у відставку, фігурує у доповіді про насильство над дітьми.

Про це інформують Іndependent та ВВС.

Випадки жорстокого поводження з дітьми начебто трапилися під час його перебування на посаді архієпископа Мюнхена і Фрайзинга від 1977 до 1982 року. У звіті юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW) йдеться, що Бенедикт знав як мінімум про чотири випадки насильства його підлеглих над дітьми, проте ніяк не відреагував.

"Ми вважаємо, що його (Бенедикта — Ред.) можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторами", — сказав адвокат Мартін Пуш, який був співавтором звіту.

Наприклад, священика на ім’я Петер Г. перевели з міста Ессена до Мюнхена після того, як з’ясувалося, що він знущався над дітьми. Після проходження психотерапії йому знову дозволили працювати священником.

Експапа подав заяву на 82 сторінки до WSW, повідомляють німецькі ЗМІ. Його речник заявив таблоїду Bild, що він "дуже близько до серця приймає долі жертв насильства". Проте Бенедикт заперечував, що знав будь-що про факти насильства у церкві.

Водночас, у звіті є документи, які переконливо свідчать, що експапа був присутній на нараді, де обговорювалася ця тема.

У звіті WSW згадують про щонайменше 497 випадків жорстокого поводження з дітьми від 1945-го до 2019 роки у Німеччині. Автори попередньої доповіді нарахували понад 3600 німців, які зазнали насильства з боку священнослужителів у період від 1946 до 2014 року.

Жорстоке поводження в основному стосувалося хлопчиків до 13 років. Багато жертв були прислужували священникам біля вівтаря.

Бенедикта також звинувачують у тому, що він не попередив жорстоке поводження з дітьми, коли був кардиналом. Повідомляється, що він знав про злочини в релігійному ордені Легіонерів Христа, засновник якого, мексиканський священик Марсіаль Масіел виявився педофілом. Масіела, який помер у 2008 році, звинуватили у сексуальному насильстві над десятками неповнолітніх.

Зазначимо, що Бенедикт XVI — третій папа за всю історію католицької церкви і перший за останні 600 років, який добровільно відрікся від престолу.

Раніше повідомлялося, що екскардинала Ватикану вперше звинуватили у зґвалтуванні підлітка.

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