Колумбійського наркобарона на прізвисько Отоніель екстрадують до США

Лідера "Клану дель Гольфо" звинувачують в імпорті щонайменше 73 метричних тонн кокаїну до США.

Після суботнього затримання у Колумбії найбільш розшукуваного наркоторговця країни Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель екстрадують до США.

Про це із посиланням на заяву колумбійського міністра оборони Дієго Молано повідомляє ВВС.

Зазначається, що США звинувачують лідера угруповання "Клан дель Гольфо" або "Клан Затоки" в імпорті щонайменше 73 метричних тонн кокаїну у період від 2003 до 2014 року. Перед екстрадицією затриманого доставили на військову базу в Боготі.

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Місцеперебування Отоніеля за допомогою супутникових знімків відстежували понад пів сотні експертів з колумбійської розвідки. До пошуків були залучені також американські та британські силовики.

Президент Колумбії Іван Дуке описав операцію із затримання наркобарона як "найбільше проникнення в джунглі, яке коли-небудь бачили у військовій історії нашої країни".

Відомо, що Отоніель постійно переховувався і тримався подалі від населених пунктів. Під час пошуків поліціянти неодноразово виявляли у будинках, де залишався Усуга, спеціальні ортопедичні матраци: він страждає від болю в спині через грижу міжхребцевого диска.

Як повідомлялося, в суботу, 23 жовтня, у Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель. Зловмисник очолює угруповання "Клан дель Гольфо" або "Клан Затоки".

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50-річного Отоніеля схопили в сільській місцевості колумбійського регіону Ураба, розташованого в провінції Антіокія, під час операції "Осіріс", до якої задіяли понад 500 співробітників колумбійського спецназу і 22 вертольоти. Під час затримання Усуги загинув поліцейський.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті, - заявив Дуке у відеозверненні. - Цей удар можна порівняти лише з падінням Пабло Ескобара в 1990-х".

Колумбія пропонувала 3 млрд песо (близько 800 тис. доларів) за інформацію про місцеперебування наркоторговця, а уряд США призначив за допомогу в його пошуку винагороду в розмірі 5 млн доларів.

Окрім наркоторгівлі, Отоніеля також звинувачують у вбивстві поліцейських, вербуванні неповнолітніх, сексуальному насильстві над дітьми тощо.

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"Клан дель Гольфо" налічує близько 1,2 тис. озброєних людей, більшість з яких - колишні члени вкрай правих воєнізованих формувань, і присутній в 10 з 32 провінцій Колумбії. Угруповання займається не лише наркоторгівлею, а й незаконним видобутком корисних копалин. Уряд країни також звинувачує членів клану в погрозах і вбивствах лідерів громад по всій країні.

Від 2016 року колумбійські правоохоронці вбили чи взяли в полон десятки помічників Отоніеля, змусивши його постійно перебувати в бігах. У 2017 році Отоніель оголосив про свій намір постати перед судом, який так і не реалізував. У березні колумбійська поліція і Управління боротьби з наркотиками США затримали сестру Отоніеля, яку екстрадували до Сполучених Штатів для пред'явлення звинувачень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і відмиванням грошей.

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