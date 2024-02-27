Короля Норвегії госпіталізували у Малайзії під час відпустки

Королівська родина Норвегії поінформувала про госпіталізацію 87-річного короля країни Гаральда V під час його відпустки у Малайзії.

Про це повідомляє Reuters.

"Його величність король захворів під час відпустки у Малайзії і його госпіталізовано з інфекцією", — йдеться в заяві.

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У королівській родині додали, що нині за королем Гаральдом V доглядають як малайзійський, так і норвезький медперсонал.

Зазначається, що 87-річний монарх був з приватною поїздкою у Малайзії.

Гаральд V — король Норвегії з 17 січня 1991 року.

Нагадаємо, у травні минулого року короля Норвегії шпиталізували для лікування від інфекції.

А в серпні 2022 року Гаральда V було госпіталізовано до клініки з лихоманкою.