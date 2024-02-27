Короля Норвегії госпіталізували у Малайзії під час відпустки

Норвезького монарха Гаральда V госпіталізовано з інфекцією.
Королівська родина Норвегії поінформувала про госпіталізацію 87-річного короля країни Гаральда V під час його відпустки у Малайзії.
Про це повідомляє Reuters.
"Його величність король захворів під час відпустки у Малайзії і його госпіталізовано з інфекцією", — йдеться в заяві.
У королівській родині додали, що нині за королем Гаральдом V доглядають як малайзійський, так і норвезький медперсонал.
Зазначається, що 87-річний монарх був з приватною поїздкою у Малайзії.
Гаральд V — король Норвегії з 17 січня 1991 року.
Нагадаємо, у травні минулого року короля Норвегії шпиталізували для лікування від інфекції.
А в серпні 2022 року Гаральда V було госпіталізовано до клініки з лихоманкою.
Читайте провідні новини дня: