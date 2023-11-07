Кортеж президента Палестини зазнав нападу: що відомо про жертв

Президенту дали добу на рішення щодо Ізраїлю.
У вівторок, 7 листопада, кортеж президента Палестини Махмуда Аббаса зазнав нападу. Внаслідок атаки один чоловік був застрелений.
Про це повідомляє "Yeni Safak".
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У виданні зазначають, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Діти Абу Джанделя". Як стверджується, воно створене у межах палестинського агентства безпеки на Західному Березі.
"Організація дала Махмуду Аббасу 24 години на те, щоб вжити заходів проти Ізраїлю", – підсумували журналісти.
Нагадаємо, речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.
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