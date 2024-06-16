Кремль залякує НАТО: аналітики розповіли, що про це свідчить

Російський літак Су-24 порушив шведський повітряний простір біля острова Готланд. Борт було попереджено про порушення, але російський екіпаж не відреагував. Після цього Королівські Повітряні сили прийняли рішення перехопити літак винищувачем JAS-39 Gripen.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти також нагадали, що російські літаки також порушили повітряний простір Фінляндії 10 червня вперше від 2022 року, а Міністерство оборони Фінляндії 14 червня заявило, що вважає, що повітряний простір Фінляндії порушили чотири російські військові літаки замість одного літака, про який Міноборони повідомляло раніше.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен взяли участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 і 14 червня в рамках підготовки до Вашингтонського саміту в липні 2024 року, щорічного саміту, який охоплюватиме питання оборони, стримування та координації допомоги НАТО Україні.

"Вашингтонський саміт 2024 року стане для Швеції першим самітом НАТО на рівні глав держав після її вступу в березні 2024 року. Фінляндія є другим членом НАТО, приєднавшись до Альянсу лише у квітні 2023 року. Кремль, ймовірно, прагне покарати Швецію за її вступ до НАТО та стримати країни Альянсу, особливо її нових членів, від підтримки України", - вважають аналітики.

Раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що очільник Кремля Володимир Путін боїться війни з НАТО, хоча і намагається залякати західні суспільства. Так він прагне стримати їхні дії.

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