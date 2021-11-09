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Лавров запропонував ЄС заплатити білорусам за стримування мігрантів

Лавров запропонував ЄС заплатити білорусам за стримування мігрантів

Associated Press

Очільник МЗС Росії переклав відповідальність за міграційну кризу на білорусько-польському кордоні на Брюссель.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Євросоюз повинен допомогти Білорусі впоратися з потоками біженців, виділивши на це фінансування. За його словами, таким чином Брюссель вирішував схожу проблему в Туреччині.

Заяву голови зовнішньополітичного відомства РФ цитує у вівторок, 9 листопада, російське агентство “РИА Новости”.

“Головна відповідальність за врегулювання кризи з мігрантами, звичайно ж, лежить на тих, хто створив умови для того, щоб ця криза вибухнула”, - заявив Лавров, натякаючи при цьому на Євросоюз, який відкрив двері для прийому біженців. 

За його словами, ЄС повинен продемонструвати ті ж підходи, що й у випадку з Туреччиною, яка отримувала фінансову допомогу для того, щоб розмістити мігрантів у таборах на своїй території. “Чому не можна допомагати також білорусам?” - демонстративно дивується Лавров.

Нагадаємо, польська поліція повідомила, що у понеділок, 8 листопада, вдалося відбити спробу "першого масового прориву кордону та агресивного, силового вторгнення на територію Європейського Союзу".

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