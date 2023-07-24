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Лісові пожежі у Греції: ще з одного острова евакуюють туристів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Лісові пожежі у Греції: ще з одного острова евакуюють туристів

Лісові пожежі у Греції: ще з одного острова евакуюють туристів. Фото/Twitter.

У Греції вирують лісові пожежі, влада оголосила евакуацію для відпочивальників та місцевих.

У Греції через масштабні лісові оголосили евакуацію туристів з острова Корфу.  

Про це пишуть ЗМІ.

Так, на острові Корфу в Іонічному морі оголошено евакуацію з 15 населених пунктів. Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.

Нагадаємо, раніше масштабну евакуацію через лісові пожежі оголосили на Родосі. Ця рятувальна операція стала наймасштабнішою в історії Греції. Тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню.

У Греції через лісові пожежі евакуюють туристів з острова Корфу

У Греції через лісові пожежі евакуюють туристів з острова Корфу

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Дата публікації
Перегляди
618
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