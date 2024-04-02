Лукашенко анонсував підготовку Білорусі до війни: реакція ЄС

ЄС готується до усіх загроз, які існують з боку Росії та Білорусі.

У ЄС відреагували на заяву самапроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку до війни. Там наголомили, що зміцнюють блок, аби бути готовими до протистояння.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано у Брюсселі, повідомляє 24 каналу.

"Європейський Союз не веде війну. Тому, звичайно, нікому не потрібно боятися Європейського Союзу - лише тим, хто намагається підірвати повагу до міжнародних правил, до демократії та прав людини. Ми працюємо над тим, щоб Європа була якнайкраще підготовлена до протистояння всім загрозам, які виходять від таких людей, як Лукашенко та Путін" - прокоментував Стано заяву Лукашенко.

У ЄС нагадали, що не визнають легітимність Лукашенка, бо він сфальсифікував вибори.

Також Стано зазначив, що Лукашенко є співучасником злочинів, які здійснює Росія у війні проти України.

Нагадаємо, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив, що його країна готується до війни.

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