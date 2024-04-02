Лукашенко анонсировал подготовку Беларуси к войне: реакция ЕС

ЕС готовится ко всем угрозам, которые существуют со стороны России и Беларуси.
В ЕС отреагировали на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к войне. Там отметили, что укрепляют блок, чтобы быть готовыми к противостоянию.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано в Брюсселе, сообщает 24 канала.
"Европейский Союз не ведет войну. Поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза — только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека. Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше подготовлена к противостоянию всем угрозам, которые исходят от таких людей, как Лукашенко и Путин", — прокомментировал Стано заявление Лукашенко.
В ЕС напомнили, что не признают легитимность Лукашенко, потому что он сфальсифицировал выборы.
Также Стано отметил, что Лукашенко является соучастником преступлений, совершаемых Россией в войне против Украины.
Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил, что его страна готовится к войне.
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