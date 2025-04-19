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Литва закриває «ахилесову п’яту» НАТО: що відомо
Новий військовий маршрут між Литвою та Польщею має запобігти блокуванню Балтії у разі нападу Росії.
Литва розпочала масштабну модернізацію транспортної інфраструктури біля Сувалкського коридору — стратегічно вразливого маршруту між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.
Про це повідомило видання Politico.
Як повідомив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас у інтерв’ю Politico, до 2028 року буде оновлено 113 км доріг і 8 мостів, а також створено другий спеціалізований транспортний маршрут для перекидання військ і техніки з Польщі.
Один із двох основних шляхів між Литвою та Польщею адаптують під військові потреби (перший вже має подвійне призначення). Також заплановано встановлення додаткових кордонних КПП, цементних бар’єрів, блокувальних систем.
«Особливо в районі Сувалок обговорюються нові заходи захисту вздовж кордонів з Калінінградом і Білоруссю», — заявив Годляускас.
Також обговорюються засоби захисту від радіоелектронних атак. Проєкт реалізують спільно з Польщею за власні кошти, без залучення бюджетів НАТО чи ЄС.
Нагадаємо, Білий дім представив план контролю за припиненням вогню в Україні.