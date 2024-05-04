Мільйонерка наклала на себе руки та залишила усе майно прибиральниці

Бізнесвумен також завчасно залишила їй гроші на свій похорон.

Французька бізнесвумен, яка померла на острові Самуї, залишила своїй тайській покоївці майно вартістю близько 100 мільйонів бат (близько 106,6 млн грн).

Про це повідомляє Bangkok Post.

59-річна Катрін Делакот, власниця п'яти вілл з басейном на острові, заповіла своє майно 49-річній Нутвалай Пхупонгта, яка у неї пропрацювала 17 років.

Нутвалай сказала, що до складу майна входили вілла, в якій вона жила на момент смерті Делакот, земельна ділянка біля вілли, готівка, автомобіль та інше.

Делакот та її колишній чоловік, також француз, переїхали на острів 12 років тому. Згодом пара розлучилася і жінка жила на віллі сама.

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За даними поліції, Катрін була вбита 29 квітня пострілом з вогнепальної зброї. Її тіло було знайдено на кушетці біля басейну з вогнепальним пораненням у лівій скроні і залишками пороху на лівому зап'ясті.

Поруч з тілом знайшли 45-мм автоматичну вогнепальну зброю, гільзу, склянку горілки, пару сонцезахисних окулярів і пачку сигарет, повідомила поліція. У будинку знайшли кулю, а у дверях вілли – отвір від пострілу.

Працівник з обслуговування басейну знайшов тіло Делакот о 8-й ранку, після чого зателефонував своєму керівнику, щоб повідомити поліцію. За словами правоохоронців, Катрін раніше переказала Нутвалай 500 000 бат на оплату її похорону.

Покоївка, яка проживала в іншому будинку, вважає, що Делакот вчинила самогубство, оскільки незадовго до смерті вона надіслав повідомлення декільком людям, в яких повідомила, що віддасть своє майно покоївці.

Як повідомляється, покійна сказала Нутвалай, що хворіє на рак. Однак, за словами покоївки, вона нічого не говорила про бажання накласти на себе руки.

Нагадаємо, хлопчик віддав свій єдиний долар мільйонеру, якого сплутав із безхатьком. Бізнесмен віддячив дитині за щедрість.

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