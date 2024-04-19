Пара віддала людям $24 мільйони та речі і пішла жити до монастиря – відео

Заможне подружжя з індійського штату Гуджарат вирішило пожертвувати весь свій статок у 24 мільйони доларів на благодійність і стати джайністськими монахами, покладаючись на щедрість інших людей у виживанні.

Про це повідомляє Oddity Central.

Бхавеш Бхандарі та його дружина заробили свої статки у прибутковому будівельному бізнесі. Як і більшість інших мільйонерів, вони насолоджувалися розкішним життям з маєтками, дорогими автомобілями і практично всім, чого лише душа забажає. Але нещодавно вони вирішили відмовитися від усього цього, щоб стати монахами, натхненні своїми двома дітьми – 16-річним сином і 19-річною дочкою, які обрали той самий шлях 2022 року.

22 квітня можновладці відречуться від усього, розірвуть зв'язки зі своїми сім'ями і вирушать у босоногу подорож Індією, виживаючи лише на милостиню.

Подружжя Бхандарі вже склало обітницю зречення, щоб присвятити себе "Сайям Джівану", або життю у стриманості. Вони почали роздавати свої статки в лютому, коли взяли участь у чотирикілометровій ході, під час якої роздавали будь-що – від грошей до мобільних телефонів і навіть кондиціонерів. В оточенні близько 35 осіб подружжя роздавало пожертви з колісниці.

VIDEO | Gujarat-based businessman Bhavesh Bhandari and his wife donated their lifetime earnings of over Rs 200 crore to adopt monkhood. The couple led a procession in Sabarkantha, Gujarat, yesterday as they donated all their belongings.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/eWu9IQEZo3 — Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2024

Після офіційного прийняття аскетичного способу життя Бхавеш і його дружина отримають два білі вбрання, миску для милостині і "раджохаран" – білий віник, яким джайністські монахи очищають місце перед тим, як сісти, і який є знаковим символом їхнього ненасильницького способу життя.

Такі рішення, що змінюють життя, не рідкість в Індії. 2017 року подружжя з Мадх'я-Прадеш пожертвувало свої гроші і залишило трирічну доньку, щоб стати монахами. Минулого року мультимільйонер-торговець діамантами та його дружина стали джайністськими аскетами, через п'ять років після того, як їхній названий син зробив те саме.

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