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Московський суд наказав російській "Вікіпедії" видалити статті про війну в Україні: у компанії - проти

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Московський суд наказав російській "Вікіпедії" видалити статті про війну в Україні: у компанії - проти

Фото: pixabay.com

"Фонд Вікімедіа", якому належить російська "Вікіпедія", подав апеляцію на рішення московського суду з вимогою видалити статті, в яких розповідалася правда про війну в Україні.

У "Фонді Вікімедіа" стверджують, що громадяни Росії мають право знати факти про вторгнення РФ, а тому видаляти статті не будуть.

Про це повідомляє Reuters.

За те, що автори російської "Вікіпедії" не захотіли прибрати статті про війну в Україні, московський суд оштрафував "Фонд Вікімедіа" на 5 мільйонів рублів (88 тис. доларів). 

Йдеться про такі матеріали, як:

  • "Вторгнення Росії в Україну",
  • "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну",
  • "Бійня в Бучі".

"Це рішення означає, що добре отримані, перевірені знання у "Вікіпедії", які не узгоджуються з обліковими записами російського уряду, є дезінформацією", – сказав Стівен Лапорт, заступник генерального юрисконсульта "Фонду Вікімедіа".

Своєю чергою московський суд заявив, що те, що він назвав дезінформацією у "Вікіпедії", становить загрозу для громадського порядку в Росії.

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