Втрачаючи позиції, ворог посилив обстріли та мародерство: яка ситуація на півдні України

Втрачаючи позиції, ворог посилив обстріли та мародерство: яка ситуація на півдні України

У південних регіонах ситуація на лінії зіткнення динамічна й напружена.

Згідно з даними українських військових, російська армія продовжує ведення бойових дій, але підрозділи ЗСУ поступово змушують її вивільняти позиції і перевіряти на міцність другий і третій рубіж оборони, а подекуди й відступати далі, а тому ворог посилив обстріли.

Про поточну оперативну обстановку інформує Оперативне командування "Південь".

Також читайте В Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої - Міноборони

"З метою розвідування наших контрнаступальних дій ворог проводить повітряну розвідку. Але наші зенітно-ракетні підрозділи влучно збивають розвідувальні безпілотники "Орлан-10" на землю без повернення до строю ані приладів, ані зібраних даних", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська область

Російська війська продовжують обстріли Миколаївщини. Завдані удари по передмістю Баштанки і обласного центра зруйнували будівлі, пошкодили елементи інфраструктури та сільськогосподарські площі. Постраждалих та втрат нема.

"А в Зеленодольській громаді, внаслідок обстрілу "Ураганом" по житлових кварталах, попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранено. Зруйновано й пошкоджено кілька будинків. Задокументованими фактами порушення рашистами норм міжнародного гуманітарного права займаються правоохоронці", - розповіли в оператвиному командуванні.

Також читайте Зеленський провів спільну розмову з лідерами Польщі та Словаччини та розповів про ситуацію на фронті (відео)

Херсонська область

На Херсонщині практично весь Бериславський район перебуває під ворожими обстрілами. Відступаючи, окупанти вдаються до мародерства й знущань над місцевими мешканцями.

"Намагаючись залякати населення й налаштувати проти української влади, російські окупанти поширюють фейки про знайдене у Скадовську Херсонської області покинуте поховання сибірської виразки. Але всі епізоотично неблагополучні пункти на Херсонщині відпрацьовані, локалізовані та законсервовані, тож загрози не являють. А найбільша небезпека, яка зараз панує в регіоні – це окупаційні війська", - йдеться у зведенні.

Також читайте Поради для дітей від поліцейського собаки: в Одесі створили ролики про поведінку під час війни

Одеська область

Зазначається, в Одеській області тривають котрдиверсійні заходи, одним з результатів яких стало засудження до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна чергового прихильника "русского міра".

Слідство з'ясувало, що чоловік підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань російської редерації в Україні, надавав представникам так званої "ЛНР" інформацію щодо кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України, блокпостів територіальної оборони, прикордонних загонів, чисельності особового складу. Крім того, чоловік, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав за місцем свого мешкання гладкоствольну вогнепальну зброю та вибухову речовину типу гексоген.

"Корабельне угруповання ворожих кораблів в Чорному морі наразі складається з п’яти носіїв крилатих ракет – чотирьох кораблів та одного підводного човна – а також чотирьох великих десантних кораблів (ВДК). Тож загрози залишаються, але сили оборони напоготові", - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк не оточений і пойма річки за промзоною перебуває під контролем українських захисників.

Пережили ґвалтування, вбивства і викрадення - історії незламних макарівців у ТСН

Читайте також: