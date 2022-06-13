В Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої - Міноборони

В Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої. Ворог застосовує штурмову авіацію.

Окупанти не рахують втрати, проте намагаються захопити якомога більше території.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише “Укрінформ”.

За його словами, російські війська застосовують тактику часів Другої світової війни та основним здобутком вважають оточення українських військ і захоплення територій.

“Особливого значення ворог надає досягненню значної переваги в артилерії та бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхотою. Про це свідчить аналіз повідомлень, зокрема про хід бойових дій в міській забудові міста Сєвєродонецька, де тривають вуличні бої, командування ворога не рахується із втратами та намагається захопити якомога більше території України. Окупанти несуть значні втрати в піхотних підрозділах росгвардії та збройних сил росії і просуваються лише застосовуючи штурмову авіацію”, - розповів речник Міністерства оборони.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк не оточений і пойма річки за промзоною перебуває під контролем ЗСУ.

Читайте також: