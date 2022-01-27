На кордоні з Білоруссю знайшли тіло польського солдата

Ймовірно, військовослужбовець здійснив самогубство, здійснивши постріл із табельної зброї.
Неподалік білорусько-польського кордону поблизу навчального центру в Біловежі, де розквартировані військовослужбовці 9-ї танкової бригади, знайшли з вогнепальним пораненням у голову 22-річного польського солдата.
Про це повідомляє у четвер, 27 січня, польське видання RMF24.
За даними видання, військовослужбовець 9-ї танкової бригади напередодні не з'явився на інструктаж за місцем несення служби. Пізніше його знайшли з вогнепальним пораненням у голову у парку поблизу навчального центру.
Молодий солдат загинув у результаті пострілу з табельної зброї. Розслідуванням справи займаються співробітники військової поліції та прокуратури.
Рідним військовослужбовця надається психологічна допомога.
Нагадаємо, у грудні 2021 року пропагандистські канали Білорусі та Росії поширили відео розмови з польським солдатом 25-річним Емілем Чечко, який напередодні втік із місця несення служби та перейшов білоруський кордон.
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