Польський солдат утік до Білорусі: що відомо про причини його вчинку

Білоруські пропагандисти сконфузилася через погане знання польської мови, повідомивши, що на батьківщині дезертира оголосили “загиблим”.

У п’ятницю, 17 грудня, пропагандистські канали Білорусі та Росії поширили відео розмови з польським солдатом 25-річним Емілем Чечко, який напередодні втік із місця несення служби та перейшов білоруський кордон.

Пропагандисти заявили, що він втік через незгоду з польською політикою щодо міграційної кризи та нелюдське ставлення до біженців. Водночас вони сконфузилися, повідомивши, що у Польщі втікача називають “загиблим”.

Як повідомив у своєму Twitter незалежний білоруський журналіст Тадеуш Гічан, державне білоруське агентство БелТА неправильно переклало польське слово "zaginął”, яке означає “зник”, витлумачивши його як “загинув”.

Про зникнення бійця 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені Короля Казимир, підрозділи якого були направлені для охорони кордону з Білоруссю, стало відомо в четвер, 16 грудня. У Міноборони Польщі повідомили, що для його пошуків проводилася масштабна операція.

Наступного дня державний білоруський телеканал опублікував у мережі коротке відео розмови із солдатом, який, за його словами, втік до Білорусі, щоб не бачити “знущань над мігрантами”. Зокрема, він сказав, що польські військовослужбовці стріляють у біженців.

Тим часом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю, 17 грудня, повідомив, що військовослужбовця повинні були притягнути до відповідальності за дисциплінарні проступки під час несення служби.

“Зниклий вчора солдат мав серйозні проблеми із законом і покинув службу в армії. Він не повинен був отримувати призначення на прикордонну службу. Я попросив пояснити, хто за це відповідає”, - написав у соцмережі польський міністр.

За інформацією джерел Gazeta Wyborcza, цього солдата затримали минулої суботи в місті Гіжицько через пияцтво, у нього було майже 1,5 проміле алкоголю в крові. Після цього випадку він повернувся на службу на польсько-білоруський кордон та здійснив дезертирство.

Нагадаємо, нещодавно четверо мігрантів, які незаконно перетнули кордон Польщі, ледь не загинули, застрягши у болоті. Їх побачили польські служби, які провели рятувальну операцію.

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