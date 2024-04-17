Наречена трагічно загинула на власному весіллі: що сталося (фото)

Трагедія сталася під час вечірки у заміському будинку.

Новоспечена дружина трагічно загинула на власному весіллі всього через декілька годин після того, як сказала "так".

Про це пише Daily Star.

38-річна Елісанжела Газано впала в басейн після того, як, як повідомляється, танцювала біля нього в орендованому заміському будинку в Сан-Паулу, Бразилія.

Газано святкувала з родиною і друзями в неділю, 14 квітня, опублікувавши за декілька годин до цього в соціальних мережах фотографію, на якій вона підписує папери в білій весільній сукні.

Елісанжела Газано з чоловіком / Фото: Facebook

Співробітники служби безпеки Сан-Паулу підтвердили, що Газано, яка не вміє плавати, впала в басейн випадково, втративши рівновагу. Хоча деякі учасники вечірки намагалися врятувати її і викликали службу порятунку, у неї сталася зупинка серця, і її доставили до лікарні, де одразу було оголошено про її смерть.

Елісанжела Газано / Фото: Facebook

Повідомляється, що мама п'ятьох дітей також святкувала день народження своїх доньок.

Похорон Газано має відбутися цього тижня.

Нагадаємо, 6-річна дівчинка вбігла до будинку, охопленого полум'ям, та врятувала маму, брата і сестру. Її рідні люди спали в момент пожежі.

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