Лукашенко анонсував підготовку Білорусі до війни: аналітик про мотиви диктатора

На думку Мусієнка, черговою ескалацією РФ хотіла б відвернути увагу від України і намагається втягнути у це Білорусь.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни проти "недружніх держав".

Що означає така заява Лукашенка, пояснив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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"По-перше, зараз зростають дуже серйозні виклики для Литви. Недаремно туди Нідерланди перекинули Patriot. Я сподіваюся, що той Patriot тимчасово в Литві, він не повернеться в Нідерланди, а потім приїде в Україну", – каже експерт.

На думку Мусієнка, для Литви зараз загрози дуже високі. Тому що Росія б хотіла відвернути увагу, спробувати зробити чергову ескалацію і під цим приводом домовитися з Заходом.

"І другий момент, це ще такий спосіб для Лукашенка постійно говорити про підготовку. Розумієте, він тягне час... Путін його постійно спонукає, і Путін тисне, а він все "ми готуємось, ми готуємось, ми готуємось". І так роками", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, що у ЄС відреагували на заяву самапроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку до війни.

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