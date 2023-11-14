Не поділили сканер: у Підмосков'ї працівники складу влаштували бійку (відео)

Представники різних регіонів і країн не можуть ужитися на величезній території Росії.

Працівники складу Wildberries у Коледино (Підмосков'я) влаштували бійку через сканер QR-кодів. Сутичка сталася між таджиком і чеченцем, внаслідок чого останнього госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє телеграм-канал BAZA.

У Росії працівники складу влаштували бійку через сканер QR-кодів

Що відомо про інцидент

Зазначається, що на складі спостерігається тривала проблема нестачі сканерів. Через це працівникам нерідко доводиться ділити один пристрій на двох, що їм не дуже до вподоби. Робота в парах нерідко закінчується конфліктними ситуаціями, як і сталося цього разу.

Героями відеоролика, який зафіксували камери спостереження, стали уродженці Чечні й Таджикистану. Їхні дії та емоції свідчать про те, що спрацюватися хлопцям так і не вдалося. Суперечка щодо батарейки у сканері завершилася:

образами;

нецензурною лайкою;

ляпасами;

гамселенням один одного.

Таджик вирішив бути тим, хто остаточно завершить конфлікт. Він підійшов до колеги з Чечні та не один раз ударив по обличчю. Постраждалий знепритомнів і почав падати, його підхопив колега. На допомогу прийшли інші працівники, почавши масову штовханину.

Згодом потерпілого ушпиталили до лікарні з травмами голови й гематомами. Проти нападника порушили кримінальну справу за умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

Додається, що це не одиничний випадок на цьому складі. "Там працюють кілька тисяч чоловіків із різних регіонів і країн. Як боротися з цими ситуаціями, керівництво поки що не придумало", – відзначається у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що співробітники районного відділу МВС РФ у місті Ленську (Якутія) в п’ятницю, 10 листопада, влаштували бійку під час святкування Дня поліції. Після мордобою керівник поліцейського відділку впав у кому.

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