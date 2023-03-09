Орбан побачив необхідність переглянути відносини Угорщини з Росією

Угорський прем’єр замислився над встановленням нового формату відносин із Кремлем у найближчі 10-15 років.

Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією через зміну геополітичної реальності.

Про це у четвер, 9 березня, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Bloomberg.

На економічному форумі в Будапешті він зазначив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, особливо через енергетичну залежність, відносини між Європою та Росією можуть не відновитися після закінчення війни, а це змусить Угорщину “адаптуватися”.

“Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Зовнішня та економічна політика Угорщини тому має ретельно продумати, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі десять-п’ятнадцять років”, - сказав Віктор Орбан.

Угорський прем’єр-міністр став об'єктом різкої критики з боку своїх союзників з Європейського Союзу та НАТО за те, що він підтримував тісні відносини з Росією навіть після вторгнення російських військ до України.

Як відомо, Угорщина під керівництвом Орбана виступає проти антиросійських санкцій Євросоюзу та заперечує проти постачання зброї Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, палкий прихильник диктатора Кремля, отримав запрошення з Банкової відвідати Україну з робочим візитом і наразі триває підготовка його поїздки до Києва.

Читайте також: