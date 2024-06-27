Партизани виявили систему ППО поряд з дачею Путіна в Сочі

Комплекс розташований за 15 кілометрів від Бочарів Струмка в Сочі.

Кримські партизани виявили російську систему ППО, яка прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.

Про це йдеться на сторінці руху “АТЕШ” в соцмережах.

Як зазначається, агент партизанського руху виявив системи ППО “Панцир-С1” у Сочі. Комплекс розташований за 15 кілометрів від Бочарів Струмка в Сочі.

“Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей. Координати: 43.534815, 39.813225. Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів. Закликаємо російських військових працювати із нами. Це допоможе вам вижити”, - наголосили партизани.

Нагадаємо, що в Сочі просто посеред дороги перекинувся ЗРГК "Панцирь-С1".

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