Під час візиту до Індії у співробітника ЦРУ проявився "гаванський синдром"

Під час візиту до Індії у співробітника ЦРУ проявився "гаванський синдром"

Інцидент стривожив американський уряд і змусив Бернса "кипіти» від гніву".

Директор ЦРУ Білл Бернс дізнався, що один із членів його команди під час візиту до Делі на початку вересня зазнав атаки невідомим пристроєм, що спричиняє так званий "гаванський синдром", і був змушений звернутися до шпиталю.

Про це повідомив телеканал CNN.

За словами одного із співрозмовників, ознайомленим з питанням, інцидент стривожив американський уряд і змусив Бернса "кипіти" від гніву".

Двоє інших джерел пояснили, що в ЦРУ сприйняли це як прямий сигнал Бернсу, що ніхто не застрахований від атак, у тому числі особи з особистого оточення керівника Центрального розвідувального управління США.

Зазначається, що ситуація в Індії може мати драматичні наслідки, адже графік директора ЦРУ зберігається в таємниці.

"Тож, серед офіційних кіл США існує глибока стурбованість з приводу того, як зловмисники могли дізнатися про візит та спланувати таку атаку", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо:

Це не перший випадок, коли цією зброєю був атакований представник близького кола високопоставленого чиновника адміністрації. Минулого місяця таким чином був затриманий візит віцепрезидентки США Камали Гарріс до В’єтнаму, коли кілька представників американської команди повідомили про ознаки «гаванського синдрому» безпосередньо перед її приїздом.

Бернс заявив, що США поки не встановили причину нездужань через "акустичні атаки", виявлених у деяких американських держслужбовців в ряді країн в останні роки, але не виключають, що до цього причетна Росія.

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