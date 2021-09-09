Під оплески та музику Франція попрощалася з Бельмондо: відео

Під оплески та музику Франція попрощалася з Бельмондо: відео

Щоб потрапити на церемонію прощання з легендарним актором, пересічні громадяни займали чергу із самого ранку.

У четвер, 9 вересня, близько 17:30 за київським часом у Парижі розпочалася церемонія прощання з легендарним французьким актором Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня у віці 88 років.

Відео з траурної події опублікував у своєму Twitter присутній тут президент Франції Еммануель Макрон.

На церемонії прощання у паризькому Будинку інвалідів присутні близькі актора, діячі культури і спорту, політична еліта країни. Пересічні громадяни займали чергу від самого ранку, щоб потрапити до приміщення, де для цього було виділено лише півтори тисячі місць.

Офіційну частину прощання з Бельмондо також транслюють на великих екранах, пряму трансляцію ведуть французькі телеканали.

Труну із тілом покійного винесли під оплески і музику Енніо Морріконе з фільму “Професіонал”, в якому актор виконав головну роль.

Після закінчення церемонії територію Будинку інвалідів відкриють для всіх, хто захоче попрощатися з легендарним актором.

Панахида та відспівування Жан-Поля Бельмондо відбудеться в п'ятницю, 10 вересня, в церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі. Того ж дня відбудуться похорони, на яких будуть присутніми тільки найближчі родичі.

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