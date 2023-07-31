Підірвав себе і вбив десятки людей: фото і відео теракту в Пакистані

30 липня в місті Хар на північному заході Пакистану під час політичного мітингу пролунав вибух. Смертник здійснив теракт, в результаті якого загинуло щонайменше 45 людей.

Про це пише BBC з посиланням на коментар очевидця.

За словами організатора мітингу Імрана Махіра, люди кричали про допомогу, коли рятувальники поспішили на місце події в північно-західному районі Баджаур 30 липня.

Напад був спрямований проти партії Джаміат Улема-Іслам-Фазл, яка входить до урядової коаліції. “Людина, яка стояла поруч зі мною, загинула. Ще одна була поранена”, — сказав Махір.

Пакистанський поліцейський стоїть на варті на місці нападу терориста-смертника в районі Баджур провінції Хайбер-Пахтунхва, 31 липня 2023 року / Associated Press

“Це був сильний звук. Спочатку я подумав, що виникла проблема з генератором або звуковою системою. У мене дзвеніло і боліло у вухах. Голова досі болить”, — додав він.

Сотні людей прийшли на мітинг, який став можливістю для ісламістської партії Джаміат Улема-Іслам-Фазл заручитися підтримкою перед виборами, що мають відбутися пізніше цього року.

Махір, який сидів на сцені, коли вибухнула бомба, описав, як вибух випустив полум'я і шрапнель на натовп, який зібрався в місті Хар, в провінції Хайбер-Пахтунхва, недалеко від кордону Пакистану з Афганістаном.

Поранений хлопчик лежить на ліжку в лікарні після нападу терориста-смертника в районі районі Баджур провінції Хайбер-Пахтунхва, 31 липня 2023 року / Associated Press

“Я бачив навколо себе поранених і мертвих. Ситуація була дуже погана — це було схоже на кінець світу. Незабаром після вибуху почалася паніка, був хаос, люди бігали скрізь”, — сказав він.

“Не знаю, чому я не постраждав, мені пощастило, мій час ще не закінчився. Далеко від місця вибуху був чоловік років 80-ти, але його не зачепило”, — додав Махір.

Чиновники попередили, що кількість жертв може зрости, оскільки 15 осіб перебувають у критичному стані. Серед загиблих — регіональний лідер Ісламського руху за свободу та справедливість Маулана Зіяулла, повідомили ВВС місцеві чиновники.

Люди несуть труну з тілом жертви, яка загинула під час нападу терориста-смертника в районі Баджур провінції Хайбер-Пахтунхва, 31 липня 2023 року / Associated Press

“Ми ніколи не думали, що це станеться з політичними працівниками або студентами, і що вони влаштують такий великий вибух. Це не входило в наші плани, ми навіть не думали про це”, — зазначив Махір.

Він розповів, що за ніч побував на семи похованнях.

Однак Махір зауважив, що моральний дух у лавах партії залишається “сильним і високим”, додавши: “Ми не збираємося припиняти боротьбу за місця в парламенті, ми будемо продовжувати. Ми будемо дивитися в майбутнє”.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив винних як терористів, які “націлилися на тих, хто виступає за іслам, Коран і Пакистан”, і сказав, що вони понесуть “реальне покарання”.

Iam not following this Islam



Iam against this Islam.



This is the video of the moment Suicide explosion took place in Convention of Jamiat Ulema-e-Islam in Khyber Pakhtunkhwa.



50 killed and more than 200 injured in the explosion.



Retweet it . pic.twitter.com/zQpDX5qAYP — Aquib Mir (@aquibmir71) July 30, 2023

Хоча ніхто ще не взяв на себе відповідальність за напад, місцевий осередок угруповання “Ісламська держава” (ІД) в Пакистані заявив, що стоїть за кількома нападами в Баджаурі цього року, і раніше заявляв про націленість на партію.

У червні бойовики заявили, що вони стоять за вбивством партійного функціонера в селі Інаят Кіллі.

Пакистанський рух “Талібан” засудив напад і заперечив свою причетність до нього.

В останні роки напади організації Техрік-і-Талібан Пакистан (ТТП) та інших бойовиків знову почастішали на північному заході Пакистану після того, як у 2021 році до влади в сусідньому Афганістані прийшов афганський рух “Талібан”. ТТП відновило напади після припинення вогню в листопаді минулого року.

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