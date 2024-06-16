Поліція Гамбурга стріляла у чоловіка з сокирою перед матчем Євро-2024

Інцидент стався за кілька сотень метрів від фан-зони збірної Нідерландів.

У неділю, 16 червня, в центрі німецького міста Гамбурга поліцейські змушені були стріляти у чоловіка після того, як він нібито намагався напасти на нідерландських уболівальників у фан-зоні та погрожував поліції сокирою.

Як повідомляє ВВС, інцидент трапився перед початком матчу Польща – Нідерланди на футбольному Євро-2024.

Повідомляється, що напад стався близько 12:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) на головній вулиці нічного життя міста Репербан, за кілька сотень метрів від фан-зони збірної Нідерландів.

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У поліції повідомили, що важко поранили чоловіка, якому тепер надають медичну допомогу. У заяві поліції також йдеться, що чоловік погрожував поліцейським сокирою та "запальним пристроєм". Подробиць про його особу не повідомляють.

У соцмережі Х публікують відео цього інциденту.

Стадіон, на якому відбувається матч футбольних збірних Польщі та Нідерландів розташований приблизно за 8 кілометрів від центру міста, де стався інцидент.

У місті перебуває приблизно 30 000 уболівальників з Нідерландів та, ймовірно, така ж кількість поляків.

Нагадаємо, раніше на очільницю данського уряду Метте Фредеріксен здійснив напад 39-річний поляк, який від 2019 року живе на території Данії. На судовому засідання він не зміг пояснити, чому вдарив прем'єр-міністерку, яку побачив на одній з центральних площ Копенгагена.

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