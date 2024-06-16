Ребров розповів, чи зіграє Миколенко в матчі проти Румунії на Євро-2024

Захисник збірної України Віталій Миколенко пропустить матч першого туру групового турніру Євро-2024 проти команди Румунії через травму.

Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на передматчевій пресконференції.

"Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра. Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу", – сказав Ребров.

Матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна доступна на нашому сайті.

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Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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