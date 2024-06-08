Нападник на прем'єрку Данії приїхав з Польщі та був п'яним

Після завершення судового слухання у поліції заявили, що не вважають інцидент політично мотивованим.

Затриманий за напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен 39-річний чоловік виявився поляком, який від 2019 року живе на території Данії. На судовому засідання він не зміг пояснити, чому вдарив очільницю уряду, яку побачив на одній з центральних площ Копенгагена.

Про це повідомляє видання TV 2.

На суді чоловік, який користувався послугами перекладача через незнання данської мови, запевнив, що нічого не має проти політичної діяльності Метте Фредеріксен. Він говорив, що був приємно здивований, побачивши її в центрі міста, та вважає, що вона "справді хороший прем'єр-міністр". Зрештою він додав, що мало що пам'ятає з цього епізоду.

Обвинувачений пояснив, що прийшов у центральну частину Копенгагена, бо хотів "розважитися з кимось", тому що була п’ятниця.

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З протоколу затримання випливає, що обвинувачений, ймовірно, був під впливом алкоголю або наркотичних речовин. Він був розсіяним, млявим і бурмотів, його довелося підтримати, коли він виходив з машини, йдеться у повідомленні.

Сторона обвинувачення також надала заяву лікаря, який описав обвинуваченого як психічно неврівноваженого та у стані алкогольного сп’яніння.

Після завершення судового слухання у поліції заявили, що не вважають інцидент політично мотивованим і називають його "одноразовим спонтанним актом.

У своєму рішенні суддя підкреслив, що вважає доведеним те, що обвинувачений штовхнув прем'єр-міністра і що він знав, хто перед ним.

Суддя також вважає, що необхідно розслідувати передумови "очевидно випадкового інциденту".

Громадянину Польщі, якого попередньо звинуватили в насильстві та замаху на особу на державній службі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 12 діб - до 20 червня.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, скасовано всі офіційні заходи за участі прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен після того, як напередодні на неї було скоєно напад в центрі Копенгагена. Очільниця данського уряду, яку називають головною претенденткою на посаду голови Європейської Ради, отримала легку травму шиї після завданого їй удару.

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