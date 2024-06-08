Напавший на премьера Дании приехал из Польши и был пьяным

После завершения судебного слушания в полиции заявили, что не считают инцидент политически мотивированным.

Задержанный за нападение на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен 39-летний мужчина оказался поляком, который с 2019 года живет на территории Дании. На судебном заседании он не смог объяснить, почему ударил главу правительства, которую увидел на одной из центральных площадей Копенгагена.

Об этом сообщает издание TV 2.

На суде мужчина, пользовавшийся услугами переводчика по незнанию датского языка, заверил, что ничего не имеет против политической деятельности Мэтте Фредериксен. Он говорил, что был приятно удивлен, увидев ее в центре города, и считает, что она "действительно хороший премьер-министр". В конце концов, он добавил, что мало что помнит из этого эпизода.

Обвиняемый объяснил, что пришел в центральную часть Копенгагена, потому что хотел "развлечься с кем-то", потому что была пятница.

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Из протокола задержания следует, что обвиняемый, вероятно, был под влиянием алкоголя или наркотических веществ. Он был рассеян, вял и бормотал, его пришлось поддержать, когда он выходил из машины, говорится в сообщении.

Сторона обвинения также предоставила заявление врача, описавшего обвиняемого как психически неуравновешенного и в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения судебного слушания в полиции заявили, что не считают инцидент политически мотивированным и называют его "однократным спонтанным актом".

В своем решении судья подчеркнул, что считает доказанным, что обвиняемый толкнул премьер-министра и что он знал, кто перед ним.

Судья также считает, что необходимо расследовать предпосылки "очевидно случайного инцидента".

Гражданину Польши, которого предварительно обвинили в насилии и покушении на должностное лицо, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 12 суток — до 20 июня.

Напомним, в субботу, 8 июня, отменены все официальные мероприятия с участием премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен после того, как накануне на нее было совершено нападение в центре Копенгагена. Глава датского правительства, которую называют главной претенденткой на должность главы Европейского Совета, получила легкую травму шеи после нанесенного ей удара.

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