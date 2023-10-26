Польський єпископ подав у відставку через скандал з гей-оргією

Новина про те, що священник влаштував у своїй єпархії аморальну вечірку, сколихнула країну.

У Польщі єпископ Гжегож Кашак подав у відставку на тлі скандалу з гей-оргією. Рішення схвалив Папа Римський Франциск.

Про це повідомляє "Gazeta Wyborcza".

"Хочу повідомити вам, що Святіший Отець Франциск погодився на моє прохання про відставку з посади єпископа Сосновецького, висловлене в моєму листі від 29 вересня 2023 р.", – йдеться в заяві про звільнення єпископа, яку опублікувала Сосновецька єпархія.

Єпископ перепросив за свій вчинок, наголосивши, що він шкодує.

"Я також прошу всіх вибачити мою людську обмеженість. Якщо я когось образив або чимось знехтував, мені дуже шкода", – написав Гжегож Кашак.

Наразі посаду очолить Архиєпископ Катовіцький Адріан Гальбас, призначений Франциском. Обов'язки він виконуватиме впродовж кількох місяців, доки не оберуть нового єпископа.

Раніше ми писали про те, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розірвала стосунки з чоловіком Андреа Джамбруно, який утрапив до секс-скандалу.

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