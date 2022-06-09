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Повітряний простір чотирьох європейських країн порушив невідомий літак

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17к
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Повітряний простір чотирьох європейських країн порушив невідомий літак

Фото: Associated Press

Пілот приватного літака не відповідав на радіозапити і пролетів з Угорщини до Болгарії.

Невеликий двомісний літак Beechcraft увечері 8 червня влетів у повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії. Літак послідовно перехоплювали угорські та румунські ВПС, а також американські літаки F-16 із румунської авіабази НАТО.

Про це повідомляє видання digi24. 

Двомоторний літак Beechcraft, приналежність якого не вдалося розпізнати, перетнув на малій висоті повітряний простір чотирьох країн Європи. Літак піднявся у повітря в Угорщині в районі Дебрецена приблизно о 17:30 без схваленого плану польоту та без увімкненого транспондера. 

У повітряному просторі країни його супроводжували два літаки угорських Військово-повітряних сил (ВПС), у Румунії - літаки румунських ВПС, а також американські літаки F-16  із румунської авіабази НАТО.

Близько 19:00 літак протягом двох хвилин перетинав повітряний простір Сербії, а потім залетів до Болгарії.

За інформацією видання, на борту повітряного судна перебували двоє людей. При цьому пілот не відповідав на радіозапити і на візуальні сигнали, що передавались військовими літаками, які його супроводжували. Водночас літак не демонстрував ворожої чи небезпечної поведінки.

У румунському Міноборони додали, що в даний час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.

Нагадаємо, у середу, 8 червня, на півдні Каліфорнії розбився військовий літак MV-22B Osprey, який перебував у складі  3-го авіакрила морської піхоти США. Одразу після авіакатастрофи у ЗМІ з'явилася інформація, що на борту цього конвертоплана (літального апарата, який поєднує функції літака та гелікоптера) були боєприпаси із ядерними матеріалами.

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