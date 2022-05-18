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Президент Хорватії хоче заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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Президент Хорватії хоче заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Зоран Міланович / Фото: Associated Press

Міланович хоче запровадити зміни до виборчого закону Боснії, перш ніж парламент Хорватії ратифікує членство двох скандинавських країн у НАТО.

Президент Хорватії Зоран Міланович хоче заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє хорватський телеканал N1.

Загалом, у середу, 18 травня, Міланович заявив, що доручить постійному представнику Хорватії при НАТО послу Маріо Нобіло проголосувати проти ухвалення членства Фінляндії та Швеції в Північноатлантичному альянсі.

Президент Хорватії заявив, що членство Фінляндії та Швеції має залежати від виборчої реформи в Боснії, яка б полегшала боснійським хорватам процес обрання їхніх представників на керівні посади.

Утім, у МЗС Хорватії минулого тижня заявили, що Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента. А міністерство неодноразово виражало свою підтримку членства двох країн у НАТО.

Тим часом міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман вважає, що таке висловлювання Мілановича завдає шкоди репутації країни.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заблокував початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Головна теза, чого країна проти — сумніви щодо того, що це відбудеться швидко.

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