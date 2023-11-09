Пробоїна та крен: у Чорному морі корабель протаранив російське судно

Внаслідок зіткнення російський паром отримав крен - у нього затоплені три баластні цистерни.

В Чорному морі російське судно отримало бортову пробоїну після зіткнення з човном, який ішов під прапором Республіки Палау.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

Як стало відомо, російський паром “Славянин” отримав бортову пробоїну після того, як зіткнувся із судном під прапором Республіки Палау – в цей час корабель проходив свій шлях у бік Туреччини. Наразі судно Палау перебуває неподалік від входу до Босфору.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором – румунська Daytona Management.

Внаслідок зіткнення російський паром отримав крен – у нього затоплені три баластні цистерни. Судно повернулося до болгарського порту Варна для обстеження.

“Уточнюється, що пором “Славянин” курсує близько 10 років на лінії Варна – Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Vesselfinder зауважує, що незрозуміло, що він робив біля Шабли / Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ проходить по прямій більше у східному напрямку, тоді як російське судно рухалося дещо північніше”, – розповіли в Міненерго.

Нагадаємо, що у Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості.

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