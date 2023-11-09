Пробоина и крен: в Черном море корабль протаранил российское судно

В результате столкновения русский паром получил крен — у него затоплены три балластных цистерны.

В Черном море российское судно получило бортовую пробоину после столкновения с лодкой, которая шла под флагом Республики Палау.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как стало известно, российский паром "Славянин" получил бортовую пробоину после того, как он столкнулся с судном под флагом Республики Палау - в это время корабль проходил свой путь в сторону Турции. Сейчас судно Палау находится неподалеку от входа в Босфор.

По данным болгарских СМИ, владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором – румынская Daytona Management.

В результате столкновения русский паром получил крен — у него затоплены три балластных цистерны. Судно вернулось в болгарский порт Варна для обследования. в болгарский порт Варна для обследования.

“Уточняется, что паром “Славянин” курсирует около 10 лет по линии Варна – Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. Vesselfinder замечает, что непонятно, что он делал возле Шабли/Тюленово, потому что линия в порт Кавказ проходит по прямой более в восточном направлении, тогда как российское судно двигалось несколько севернее”, — рассказали в Минэнерго.

Напомним, что в Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости.

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