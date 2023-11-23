Пропалестинські протестувальники намагалися зірвати парад до Дня подяки у Нью-Йорку

У Нью-Йорку група пропалестинських протестувальників намагалася зірвати традиційний парад до Дня подяки.
Група протестувальників у Нью-Йорку вийшла на маршрут параду в центрі Мангеттена і розгорнула банер з написом "Звільнення для Палестини та планети". Вони закликали припинити використання викопного палива, одночасно підтримуючи палестинців у Газі.
Про це повідомляє Fox News.
Деякі активісти були одягнені у футболки з написами "Вільна Палестина", а дехто з них вбрався у білі комбінезони, вимащені червоною фарбою. Вони лягли просто на землі посеред вулиці, де рухалась святкова процесія.
Інші протестувальники стояли вздовж вулиці, вигукували антиколоніальні гасла, співали пісні й закликали покласти край використанню викопного палива та підтримати палестинців у Газі.
Зрештою поліція затримала правопорушників, і парадна процесія продовжилася.
Нагадаємо, раніше в Лос-Анджелесі пропалестинський демонстрант забив до смерті літнього єврея на проізраїльському мітингу.
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