"Провалили все": російський політолог про наслідки "виборів Путіна"

У Росії сьогодні, 17 березня, відбуваються "вибори Путіна". Всі кандидати-“опозиціонери” абсолютно лояльні Кремлю.

Які насліди так званих "виборів" для РФ, пояснив російський опозиціонер, політолог та політтехнолог Аббас Галлямов, передає FREEДОМ.

"Вся система виборчкому, політичні партії, які висувають кандидатів і начебто можуть заперечувати результати виборів, доводити, що вони були нечесними, також підконтрольні Кремлю. Всі ці кандидати-"опозиціонери" абсолютно лояльні Путіну, і, звичайно ж, ніхто з них виступати проти не буде, вони відмовилися висувати незалежних спостерігачів на цих виборах...

Але, чесно кажучи, вони (соратники Путіна. - Ред.), звісно, всю цю історію провалили щасливо, бо протестний настрій у країні посилюється, саме він визначає порядок денний”", – сказав Галлямов.

За його інформацією, навіть тих небагатьох незалежних спостерігачів, які дивом залишилися і “просочилися” на дільниці, з першого дня голосування почали відкликати.

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На думку експерта, результат виборів буде не таким, як хотів Путін. Про це свідчать масові псування бюлетенів та інциденти з різними акціями (підпалами і т.п.) на виборчих дільницях.

"Підсумком цих виборів стане не додаткова ін’єкція легітимності, заради чого, власне кажучи, все це починалося, а навпаки – повна делегітимізація. У людей, звичайно, дуже зміцниться відчуття, що Путін не популярний, всенародно обраний президент, а узурпатор та фальсифікатор", – підсумував Аббас Галлямов.

Раніше у The Wall Street Journal пояснили, як розгортатимуться події в РФ після перемоги Путіна.

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