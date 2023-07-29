Путін може наважитися відкрити другий фронт біля країн НАТО - військовий експерт

Путін діє за старим сценарієм, який був 2014 року в Україні, попередив експерт західних партнерів.

"Вагнерівці" рухаються із Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО. Путін може відкрити другий фронт.

Таку думку висловив 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан.

За його словами, Путін діє за старим сценарієм, який був 2014 року в Україні та нагадав події в Криму. Чи зможе він це зробити, на думку Кузана, це повністю залежить від дій країн НАТО.

"Немає рішучої відповіді на агресивні дії по відношенню до їхніх безпілотників в Сирії, над Чорним морем перед цим. Ми бачили як російські ракети залітають на територію Польщі, жертви є – це можна було б вважати актом агресії щодо держави-члена НАТО", – наголосив військовий експерт.

"Вагнерівці" у Білорусі вирушили до Сувальського коридору

Нагадаємо, понад сотня російських найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь. Про це 29 липня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Тим часом що політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Росія хоче втягнути країни НАТО у війну. Для цього найманці "ПВК Вагнер" і приїхали до Білорусі.

Нагадаємо, наразі на території сусідньої Білорусі перебуває понад п'ять тисяч найманців ПВК "Вагнера". Вони продовжують надалі прибувати до країни.

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