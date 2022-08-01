Путін оновив морську доктрину Росії: що вона передбачає

У документі зазначені "кордони та зони національних інтересів Росії", а також визначені загрози нацбезпеці РФ.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про затвердження морської доктрини. Цей документ набув чинності у неділю, 31 липня.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, приймаючи військово-морський парад у Санкт-Петербурзі та Кронштадті, господар Кремля пояснив, що в документі зазначені "кордони та зони національних інтересів Росії".

До них російський президент відніс арктичні акваторії, води Чорного, Берингового та Охотського морів, балтійські та курильські протоки.

Основними загрозами нацбезпеці Російської Федерації у морській доктрині називають зростання активності НАТО, прагнення США до домінування в Світовому океані, територіальні претензії низки держав до Москви, а також інформаційний і військовий "тиск на Росію" для зниження ефективності її морської діяльності.

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За інформацією Reuters, згідно з доктриною, пріоритетом Росії буде розвиток стратегічної та військово-морської співпраці з Індією, а також більш широка співпраця з Іраном, Іраком, Саудівською Аравією та іншими державами регіону.

"Керуючись цією доктриною, Російська Федерація буде твердо і рішуче захищати свої національні інтереси у Світовому океані, а володіючи достатньою морською потужністю гарантуватиме їх безпеку та захист", - йдеться в документі.

Росія залишила за собою право використовувати військову силу відповідно до ситуації у світовому океані, якщо інші "м’які сили", як-от дипломатичні та економічні інструменти, будуть вичерпані. Водночас в доктрині визнано, що Росія не має достатньо військово-морських баз у всьому світі.

У промові Путіна не згадувалося про конфлікт в Україні, але військова доктрина передбачає "всебічне посилення геополітичних позицій Росії" в Чорному та Азовському морях.

Вперше морську доктрину було прийнято 2001 року. Востаннє документ оновлювали влітку 2015 року на тлі анексії Криму та розширення НАТО.

Нагадаємо, в Офісі президента України висміяли заяви Росії про панування у Світовому океані. Там пригадали, що Росія - це та країна, яка у війні з Україною втратила 15 кораблів та боїться проводити святкування Чорноморського флоту в окупованому Криму.

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