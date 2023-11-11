Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ для війни з Україною: деталі

Сильніше втягнути Казахстан до своєї орбіти – дуже важливе сьогодні завдання для Росії.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України російський президент Володимир Путін тиснув на Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії.

Про це розповів колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану, генерал Альнур Мусаєв в ефірі "Еспресо".

За його словами, для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію

"Він відчуває, що такий вплив за період цієї майже дворічної війни слабшає і дуже сильно. На початку вторгнення в Україну із боку Росії був тиск навіть щодо постачання деяких видів озброєнь, але сьогодні про це вже не йдеться. Вони задовольняються “сірим” імпортом через Казахстан, Киргизстан, інші колишні радянські республіки. Кремль це повністю задовольняє. Але сильніше втягнути Казахстан до своєї орбіти – дуже важливе сьогодні завдання для Росії", - наголосив Мусаєв.

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Зокрема, на його думку, візитом до Казахстану Путін хотів продемонструвати, що не боїться арешту Гаазького трибуналу.

"До прикладу, Путіна в аеропорту зустрічав особисто Токаєв – це серйозний дипломатичний жест повної доброзичливості в бік Росії та її очільника. Усім відомо, що Путіну загрожує арешт Гаазького трибуналу. І цей момент Росія, Путін особисто, намагається використати: мовляв, я вільний, мене ось так зустрічають. І я впевнений, що стосується протоколів, то Росія дуже наполягала на тому, щоб Путіна зустрічав особисто Токаєв. Це для нього було архіважливо сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 9 листопада, здійснив візит до Астани. Там він планує зустрітися з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Там він знову не зміг правильно вимовити ім’я та по батькові президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

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