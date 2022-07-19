Рада Євросоюзу дала старт переговорам щодо вступу двох нових країн

Північна Македонія та Албанія впритул наблизилися до членства у ЄС.

У понеділок, 18 липня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення про старт переговорів з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Про це повідомив у Twitter Петер Фіала, прем'єр-міністр Чехії — країни, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 19 липня, запланована зустріч Петера Фіали з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою і главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським. Сторони обговорять наступні кроки на шляху цих країн до ЄС.

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Статус кандидата на вступ до ЄС Північна Македонія отримала ще 17 років тому — у 2005 році. У липні 2020 року Єврокомісія погодила переговори для вступу, але вони були заблоковані Болгарією через використання у Північній Македонії терміну "болгарська фашистська окупація" щодо одного з періодів Другої світової війни. Після переговорів це вето було знято.

Парламент Північної Македонії уже підтримав пропозицію ЄС і готовий почати процес інтеграції в Євросоюз.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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