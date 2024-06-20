РФ – на піку спроможностей з виробництва ракет: деталі від ГУР

Росіяни рік тому вийшли на пік спроможностей виробництва ракет.

Росія продовжує стале виробництво ракет і вже рік перебуває на піку цього виробництва.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі "Української правди".

"Там (у Росії – ред.) продовжується виробництво (ракет – ред.). Воно стале. Умовно кажучи, вони вийшли на пік спроможностей і уже стабільно останній рік у ньому перебувають", – сказав представник військової розвідки.

Юсов також повідомив про ситуацію на північному кордоні України: там росіяни продовжують свою операцію. Її головна стратегічна мета – "відволікання наших сил і засобів", адже основні події розгортаються на сході України. Водночас ситуація в Харківській області також залишається напруженою.

Представник ГУР зазначив, що українські захисники зупинили навалу окупантів на Харківщині, хоча ситуація досі складна: "Глобально, їхній задум не вдався".

Юсов додав, що вороже угруповання на цьому напрямку зберігається, і відбувається ротація. Росіяни вводять нові підрозділи для поповнення своїх втрат.

До слова, напередодні стало відомо, що дві німецькі компанії постачають до Росії епоксидну смолу, яку використовують для виготовлення дронів типу Shahed.

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