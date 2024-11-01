РФ вивела своїх військових з Калінінградської області: що відомо

Солдати потрібні на війні в Україні.

Агресорка Росія вивела війська з Калінінградської області, відправивши своїх військовослужбовців до Курщини.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на Київському безпековому форумі для молоді, повідомляє "Укрінформ".

"Ви чули про Сувальський перешийок, який ми вважаємо дуже слабким місцем поблизу нашої території. Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді і бачимо, що там порожньо", — наголосив литовський міністр.

Кащюнас назвав ймовірною причиною того, що росіяни вивели війська з Калінінградської області, те, що тепер вони на полі бою в Україні.

"Вони також б’ються проти українців у Курській області в Росії", — заявив Кащюнас.