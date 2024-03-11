Росія днями розпочне військово-морські навчання: що про це відомо

Росія 12 березня планує розпочати спільні військово-морські навчання “Морський пояс безпеки - 2024”. Участь в цьому також візьмуть Китай та Іран.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Іранські.

Як зазначається, Росія, Китай та Іран 12 березня розпочнуть спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки – 2024".

Водночас присутні на навчаннях будуть представники Оману, Азербайджану, Казахстану, Пакистану та ПАР.

Нагадаємо, що за оцінками західних розвідок, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше, ніж США і Європа виробляють для України.

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