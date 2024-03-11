Перший “Оскар” в історії України: потужна реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував історичний “Оскар” України. Перемогу здобув документальний фільм “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова.

Свою реакцію глава держави висловив у своєму Telegram.

“Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. “20 днів у Маріуполі” — фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду “Оскар”, яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її”, — написав президент.

Фільм “20 днів у Маріуполі”. Фото: Telegram Володимира Зеленського

“Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста”, — додав він.

Вибухи у Маріуполі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Зеленський також подякував кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. “Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя”, — резюмував президент.

Нагадаємо, документальний фільм “20 днів у Маріуполі” від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”. Про це стало відомо під час прямого ефіру “Оскар 2024” у ніч проти 11 березня.

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