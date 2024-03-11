Первый "Оскар" в истории Украины: мощная реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исторический "Оскар" Украины. Победу одержал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.

Свою реакцию глава государства выразил в своем Telegram.

«Более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь. "20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду Оскар, которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. Благодарю всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее», — написал президент.

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: Telegram Владимира Зеленского

“Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто сражался ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и Азовстали, которых до сих пор содержат в бесчеловечных условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города”, — добавил он.

Взрывы в Мариуполе. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский также поблагодарил каждого и каждого, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли нашего народа. “Правда одолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь”, — резюмировал президент.

Напомним, документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом стало известно во время прямого эфира "Оскар 2024" в ночь на 11 марта.

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