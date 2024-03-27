Це станеться навіть у випадку, якщо все піде за путінським сценарієм.

Розпад Російської Федерації є неминучим. Вона вже себе ліквідувала.

Таку думку ТСН озвучив російський опозиціонер Олександр Невзоров.

"Якщо навіть справа піде за найгіршим і найкривавішим зі сценаріїв, за путінським сценарієм, і якимось чином зло тріумфуватиме, розпад Росії все одно неминучий. Тому що вона вже, як держава, на цей момент себе ліквідувала", – сказав він.

Раніше начальник штабу РДК Олександр на псевдо "Фортуна" сказав, що теорія про розпад Росії через внутрішні суперечки досить утопічна.

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